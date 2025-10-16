Venerdì 17 ottobre settore rifiuti in sciopero Presidi in tutta la Toscana Possibili disagi
Firenze, 16 ottobre 2025 – Incrociano le braccia venerdì 17 ottobre i lavoratori e le lavoratrici delle imprese pubbliche e private operanti nel settore dell ’igiene ambientale. Lo sciopero è stato proclamato a livello nazionale da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel a sostegno del rinnovo del contratto. In Toscana, dove gli addetti del settore sono circa 10mila, sono previsti presidi in tutta la regione. Possibili i disagi nella raccolta rifiuti, discariche e spazzamento strade. L’astensione dal lavoro riguarderà tutti i turni, per l’intera durata del turno, ma saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
