Vendo auto radiocomandata a 700 euro ma è una truffa
Credeva di aver acquistato un’auto radiocomandata a 700 euro, ma in realtà è incappato in una truffa. È successo qualche giorno fa a un cittadino di Dobbiaco che, accortosi dell’inganno, ha denunciato tutto alle forze dell’ordine.La vicendaTutto è cominciato quando l’uomo ha risposto a un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Dobbiaco, paga 700 euro per un’auto radiocomandata ma non arriva: scatta la denuncia - Un residente aveva versato i soldi dopo la trattativa su Facebook Marketplace, senza ricevere nulla. Scrive altoadige.it