Brescia, 16 ottobre 2025 – Gli inquirenti di Brescia sono convinti di avere scoperchiato il vaso di Pandora. C’è il sentore che nella procura di Pavia prima dell’arrivo dell’attuale procuratore Fabio Napoleone girassero soldi. Per questo si scava nelle disponibilità economiche e nello stile di vita dei magistrati, ma anche dei carabinieri collaboratori, che pare spendessero cifre da capogiro nel gioco d’azzardo. L’ultimo filone di Clean, che vede indagati per corruzione e peculato l’ex aggiunto Mario Venditti e il collega pm Paolo Pietro Mazza ha acceso i riflettori su un presunto "sistema” che coinvolgeva magistrati, ufficiali di pg, imprenditori, stando all’ipotesi accusatoria frequentatori abituali di uno scambio di favori e rapporti opachi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Venditti, Mazza e il “sistema Pavia” sotto la lente dei magistrati bresciani: fra auto di lusso e scambi di favori nei ristoranti stellati