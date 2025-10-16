Vendemmia sociale all’Isca delle Donne | tra filari di Fiano e percorsi di inclusione
Mani e piedi sporcati di uva, il profumo dolce dei grappoli appena raccolti e risate che accompagnano ogni gesto. Alla Fattoria sociale Isca delle Donne, la vendemmia assume un valore che va oltre quello agricolo: diventa occasione di incontro tra bambini, famiglie e ragazzi coinvolti nei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Vino del Sorriso 2025: domenica 28 settembre circa 250 persone hanno partecipato alla festa della vendemmia del Vino del Sorriso, un progetto di integrazione sociale a favore delle persone con disabilità, promosso e coordinato dalla ass. Ti Aiuto io ODV di - facebook.com Vai su Facebook
Terre di Gratia, Vendemmia in Rosa: solidarietà nei calici contro la violenza sulle donne - Sesta edizione per l’evento sociale dell’azienda vitivinicola di Camporeale, uno dei momenti d ... Come scrive mondopalermo.it
Le donne di Coldiretti al Vinitaly raccontano la vendemmia "green" - (Agenzia Vista) Verona, 10 aprile 2025 La vendemmia diventa eco con le donne del vino divenute nel corso degli anni il simbolo di una maggiore attenzione alla sostenibilità delle produzioni. affaritaliani.it scrive