Vendemmia 2025 | ottima qualità delle uve ma cala la produzione Il bilancio

La vendemmia 2025 nella provincia di Arezzo ha registrato una contrazione della produzione compresa tra il 10 e il 15%, a fronte di un netto miglioramento della qualità delle uve. Questo è il bilancio preliminare della recente campagna viticola, mentre l’attenzione del settore è ora rivolta alle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it