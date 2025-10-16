Vendemmia 2025 | ottima qualità delle uve ma cala la produzione Il bilancio

Arezzonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vendemmia 2025 nella provincia di Arezzo ha registrato una contrazione della produzione compresa tra il 10 e il 15%, a fronte di un netto miglioramento della qualità delle uve. Questo è il bilancio preliminare della recente campagna viticola, mentre l’attenzione del settore è ora rivolta alle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

vendemmia 2025 ottima qualit224Vendemmia 2025: ottima qualità del vino anche se caratterizzata da un calo produttivo del 10-15% - La vendemmia 2025 in provincia di Arezzo è stata caratterizzata da un calo produttivo del 10- Riporta lanazione.it

vendemmia 2025 ottima qualit224Deditus presenta i dati della Vendemmia 2025: per il Barolo è un’ottima annata - Una conferenza stampa online alla presenza di alcuni nomi prestigiosi del Barolo conferma le grandi aspettative per i vini della vendemmia 2025 appena conclusa ... Segnala zipnews.it

vendemmia 2025 ottima qualit224La vendemmia 2025 di Deditus per il Barolo premia la forza delle colline Unesco - Bilancio estremamente positivo per la vendemmia 2025 tra i filari delle vigne incastonate nelle colline Unesco, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Lo riporta ideawebtv.it

