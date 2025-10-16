Vendemmia 2025 | ottima qualità del vino anche se caratterizzata da un calo produttivo del 10-15%

Arezzo, 16 ottobre 2025 – . Iniziative future per individuare un prodotto vinicolo identitario di Castiglion Fiorentino La vendemmia 2025 in provincia di Arezzo è stata caratterizzata da un calo produttivo del 10-15% ma da un'ottima qualità delle uve. È questo un primo bilancio della campagna viticola appena archiviata mentre l’attenzione è tutta concentrata ai primi assaggi del vino novello. La stagione 2025 ha avuto inizio con un inverno e un avvio di primavera caratterizzati da abbondanti precipitazioni, che hanno consentito di accumulare consistenti riserve idriche nei suoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

