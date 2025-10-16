Vendemmia 2025 | ottima qualità del vino anche se caratterizzata da un calo produttivo del 10-15%
Arezzo, 16 ottobre 2025 – . Iniziative future per individuare un prodotto vinicolo identitario di Castiglion Fiorentino La vendemmia 2025 in provincia di Arezzo è stata caratterizzata da un calo produttivo del 10-15% ma da un'ottima qualità delle uve. È questo un primo bilancio della campagna viticola appena archiviata mentre l’attenzione è tutta concentrata ai primi assaggi del vino novello. La stagione 2025 ha avuto inizio con un inverno e un avvio di primavera caratterizzati da abbondanti precipitazioni, che hanno consentito di accumulare consistenti riserve idriche nei suoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vendemmia, Cave Onze Communes: “Ottima quantità e qualità”. #aostasera #economia - X Vai su X
Vendemmia 2025 Ottima qualità, il mosto diventerà vino per berlo in famiglia ed insieme agli amici. Come dicevano i pompeani: "mangia il pane a Pompei e bevi il vino a Nocera" Deo gratias #viticolturasostenibile #vendemmia #VinoRosso - facebook.com Vai su Facebook
Vendemmia 2025: ottima qualità del vino anche se caratterizzata da un calo produttivo del 10-15% - La vendemmia 2025 in provincia di Arezzo è stata caratterizzata da un calo produttivo del 10- Segnala lanazione.it
Deditus presenta i dati della Vendemmia 2025: per il Barolo è un’ottima annata - Una conferenza stampa online alla presenza di alcuni nomi prestigiosi del Barolo conferma le grandi aspettative per i vini della vendemmia 2025 appena conclusa ... Scrive zipnews.it
La vendemmia 2025 di Deditus per il Barolo premia la forza delle colline Unesco - Bilancio estremamente positivo per la vendemmia 2025 tra i filari delle vigne incastonate nelle colline Unesco, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Secondo ideawebtv.it