L'uomo avrebbe promosso la jihad attraverso i social. Un uomo di 31 anni, residente a Velletri (Roma), è stato arrestato con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dall'apologia di terrorismo e dall'utilizzo di strumenti informatici e telematici. Si tratta di Ahmed Oueslati, cittadino tunisino da tempo stabilitosi in Italia, ritenuto responsabile di aver incitato alla violenza e promosso la jihad attraverso i social network. Secondo le indagini coordinate dal pool Antiterrorismo e condotte dai carabinieri del Ros, l'uomo avrebbe diffuso in rete contenuti di propaganda dello Stato islamico, tra cui inni e locandine jihadiste, oltre a immagini di attentati corredate da frasi come "uccideteli ovunque li incontriate", rivolte contro gli "infedeli".

Velletri: arrestato un 31enne accusato di istigazione al terrorismo tramite social