Velletri | arrestato un 31enne accusato di istigazione al terrorismo tramite social
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo avrebbe promosso la jihad attraverso i social. Un uomo di 31 anni, residente a Velletri (Roma), è stato arrestato con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dall’apologia di terrorismo e dall’utilizzo di strumenti informatici e telematici. Si tratta di Ahmed Oueslati, cittadino tunisino da tempo stabilitosi in Italia, ritenuto responsabile di aver incitato alla violenza e promosso la jihad attraverso i social network. Secondo le indagini coordinate dal pool Antiterrorismo e condotte dai carabinieri del Ros, l’uomo avrebbe diffuso in rete contenuti di propaganda dello Stato islamico, tra cui inni e locandine jihadiste, oltre a immagini di attentati corredate da frasi come “uccideteli ovunque li incontriate”, rivolte contro gli “infedeli”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Evade dai domiciliari e minaccia il vicino con una pistola: arrestato e condotto in carcere a Velletri #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook
Accusato di promuovere la Jihad su TikTok: arrestato un uomo di 31 anni - Un uomo di 31 anni di Velletri è stato arrestato perché accusato di istigazione a delinquere aggravata dall'apologia di terrorismo e dall'uso di strumenti ... Lo riporta fanpage.it
Terrorismo, 31enne di Velletri promuoveva la Jihad su TikTok: «Uccideteli ovunque li incontriate» - Ricostruiti alcuni episodi con messaggi inviati su social con oltre cento contatti. Secondo roma.corriere.it