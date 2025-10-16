Velisti in rivolta | promossa una raccolta firme contro l’introduzione di un regolamento anti-sportivo
World Sailing, la Federazione Mondiale della vela che organizza le principali competizioni internazionali delle dieci classi olimpiche, sarebbe intenzionata ad introdurre un nuovo format per il prosieguo dell’attuale quadriennio a cinque cerchi in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con l’obiettivo di assecondare le esigenze dei broadcaster internazionali verso la prossima edizione dei Giochi. Questa formula rinnovata verrebbe utilizzata (seppur con qualche piccola differenza in alcuni casi) per tutte le specialità: i primi 10 al termine delle Opening Series vengono ammessi ad una regata secca portandosi dietro qualche punto bonus in base al rispettivo piazzamento in classifica, poi i migliori 4 della generale (dopo aver aggiunto i punti dell’Elimination Race) si giocano le medaglie in una regata singola ripartendo da zero. 🔗 Leggi su Oasport.it
