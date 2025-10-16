Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia è qualcosa che auguro di provare a tutti | Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez genitori di Clara

“Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. Vi amo!”. Ignazio Moser ha così annunciato l’arrivo della prima figlia Clara Isabel, nata il 15 ottobre, regalando una dichiarazione d’amore alla neo mamma Cecilia Rodriguez. Entrambi i genitori hanno pubblicato foto e video per immortalare un momento di felicità unico. Ignazio Moser ha spiegato che la gestazione è stata lunga così come il periodo delle doglie per arrivare al parto vero proprio. La ginecologa che ha assistito la coppia, per facilitare le doglie ha consigliato alla Rodriguez di fare degli esercizi mirati, prima qualche passo di danza e poi alcuni movimenti per il bacino sopra una palla da pilates. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

