Vede qualcuno aprire i pacchi o appeso ai lampadari? Questo non è un programma di intrattenimento Noi siamo un’altra cosa | Bruno Vespa perde le staffe con Massimo Lovati

Botta e risposta tra Bruno Vespa e Massimo Lovati. L’ex avvocato di Andrea Sempio, che proprio nelle scorse ore ha revocato il mandato al legale spiegando in tv i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione, continua a presenziare nei talk show del piccolo schermo portando non di rado scompiglio con le proprie affermazioni. Succede anche il 14 ottobre nella puntata di “ Porta a Porta ”, su Rai 1, che lo vede confrontarsi in collegamento non solo con il padrone di casa ma anche con una serie di ospiti presenti in studio. Sotto la lente d’ingrandimento finiscono diverse questioni: le affermazioni rilasciate a più riprese da Lovati sulle indagini relative al delitto di Garlasco, il tema dei soldi che avrebbe ricevuto in contanti dai Sempio e l’uso che ne avrebbe fatto (“Riguardano un’indagine per ora monca della procura della repubblica di Brescia che individua un corrotto e non un corruttore, per cui non sono tenuto a dirvi niente ” precisa lui) e il suo rapporto con i media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vede qualcuno aprire i pacchi o appeso ai lampadari? Questo non è un programma di intrattenimento. Noi siamo un’altra cosa”: Bruno Vespa perde le staffe con Massimo Lovati

Altri contenuti sullo stesso argomento

È in questo periodo dell'anno, per chi coltiva crisantemi, che si vede tutta la forza della natura. È palpabile l'energia che le piante stanno riversando nei boccioli in schiusa. È come aspettare di aprire un regalo. È emozionarsi per i colori e le sfumature dei petali - facebook.com Vai su Facebook

Lovati: "Porta a porta fa intrattenimento". Vespa sbotta: "Vede qualcuno aprire i pacchi?". E l'avvocato corteggia Corona: "In alcuni momenti è geniale" - L'ex legale di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, si è scontrato con il conduttore del programma ... today.it scrive

Lovati a Porta a porta: «Questo è un programma di intrattenimento», e Vespa si spazientisce: «Vede qualcuno ballare o aprire pacchi?!» - (LaPresse) Acceso scontro a ' Porta a Porta ' su Rai1 tra Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio nelle indagini sul delitto di Garlasco, e il conduttore Bruno Vespa. video.corriere.it scrive