Vaticano | resistenza in lotta ad abusi
16.30 La Commissione pontificia per la tutela dei minori, nel Rapporto presentato in Vaticano, "rileva una notevole resistenza culturale in Italia nell' affrontare gli abusi". La Commissione raccomanda l'introduzione di un meccanismo di denuncia obbligatorio in tutte le diocesi e "si impegna a dire a vittime e sopravvissuti: vogliamo essere al vostro fianco". "Dobbiamo una risposta onesta alle innumerevoli vittime che hanno avuto il coraggio di lanciare l'allarme, nonostante ostacoli inimmaginabili". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Vaticano Tutela dei minori. La commissione pontificia "In Italia c'è una notevole resistenza nell'affrontare gli abusi. I tabù culturali rendono difficile per le vittime e per le loro famiglie parlare delle proprie esperienze e denunciarle alle autorità". - X Vai su X
Grande successo per la seconda tappa di Sulle tracce della rEsistenza |, a Nettuno ! Il festival itinerante è in collaborazione con Eppur si muove e con il sostegno della Regione Lazio, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Il viaggio sulle tra - facebook.com Vai su Facebook
Vaticano, "in Italia resistenza nell'affrontare gli abusi" - La Commissione pontificia per la tutela dei minori, nel Rapporto annuale presentato oggi in Vaticano, "rileva una notevole resistenza culturale in Italia nell'aff ... Si legge su tuttosport.com
Abusi sui minori, il Vaticano avverte: “La Chiesa deve attrezzarsi per essere più sicura, ma le diocesi non collaborano. Troppi i tabù culturali” - La Commissione pontificia per la tutela dei minori, nel Rapporto che è stato presentato oggi in Vaticano, "rileva una notevole resistenza culturale ... Lo riporta affaritaliani.it
"Resistenza culturale" sugli abusi nella chiesa in Italia. Moltissime diocesi non collaborano col Vaticano - Su 226 diocesi appena 81 hanno risposto al questionario della Pontificia Commissione per la tutela dei minori: "I tabù culturali possono rendere ... Secondo huffingtonpost.it