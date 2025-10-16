Vaticano | resistenza in lotta ad abusi

16.30 La Commissione pontificia per la tutela dei minori, nel Rapporto presentato in Vaticano, "rileva una notevole resistenza culturale in Italia nell' affrontare gli abusi". La Commissione raccomanda l'introduzione di un meccanismo di denuncia obbligatorio in tutte le diocesi e "si impegna a dire a vittime e sopravvissuti: vogliamo essere al vostro fianco". "Dobbiamo una risposta onesta alle innumerevoli vittime che hanno avuto il coraggio di lanciare l'allarme, nonostante ostacoli inimmaginabili". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it