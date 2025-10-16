Vaticano il cardinale agrigentino Baldo Reina nella commissione pontificia
Il cardinale Baldo Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, è stato nominato membro della Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano. La nomina è stata comunicata dalla sala stampa della Santa Sede ed è stata conferita direttamente da Leone XIV.La commissione ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
