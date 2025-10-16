Vaticano e Abusi rapporto annuale Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

Un documento redatto ascoltando chi ha subito abusi. È stato presentato il nuovo rapporto annuale della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

