Vaticano e Abusi rapporto annuale Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

Un documento redatto ascoltando chi ha subito abusi. È stato presentato il nuovo rapporto annuale della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano e Abusi, rapporto annuale Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

Altre letture consigliate

#Vaticano. Il nuovo rapporto della Pontificia Commissione per la #Tutela dei #Minori denuncia una “resistenza nell’affrontare gli abusi” in Italia. Critiche alla #CEI sul livello di collaborazione offerto dalle diocesi del nostro Paese. #Tg1 Enrico Bona - X Vai su X

Inizia il processo vaticano contro l’ex gesuita sloveno Marko Rupnik, accusato da diverse donne (anche suore ed ex suore) di abusi psicologici e sessuali avvenuti dagli anni Novanta. Il religioso, personaggio influente in Vaticano e noto artista di mosaici nelle - facebook.com Vai su Facebook

Rapporto del Vaticano sugli abusi: più trasparenza, rimozioni rapide e ruolo attivo delle vittime - Sei gli ambiti indicati dalla Pontificia Commissione per la tutela dei minori per una risposta integrale, tra cui ascolto, sostegno psicologico, riforme istituzionali e comunicazione pubblica ... Come scrive romasette.it

Rapporto del Vaticano sugli abusi: più trasparenza, rimozioni rapide e ruolo attivo delle vittime nella tutela - Il secondo Rapporto annuale sulle politiche e procedure della Chiesa della Pontificia Commissione per la tutela dei minori segna un nuovo passaggio nel cammino globale della Chiesa verso la verità, la ... Riporta agensir.it

Vaticano: in Italia resistenza nell’affrontare gli abusi - Il “bisogno fondamentale” da parte delle vittime e dei sopravvissuti ai casi di abusi all’interno degli organismi ecclesiali o commessi, comunque, da persone che a questi si possono ricondurre, è quel ... Da msn.com