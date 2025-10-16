Vasco Rossi, un dottore del sorriso, "poco dottore, molto sorriso". Un impegno che dura 30 anni quello del Blasco, che dal 1995 ‘è ancora qua, ‘eh già’ (citando il brano del rocker di Zocca uscito nel 2011) a supportare l’associazione Ansabbio e i bambini ricoverati al Rizzoli. La visita del Kom è parte della ‘ star therapy ’, ideata dal ‘dottor sorpresa’ Dario Cirrone, che ha come obiettivo quello di rendere migliore il ricovero ospedaliero dei più piccoli, regalando loro un incontro importante con le star della musica. "Da anni mi piace fare questa cosa, che porta ai bimbi un sorriso e li aiuta a pensare ad altro rispetto alla loro malattia – dice il Blasco –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco tra i bimbi del Rizzoli. Sorrisi, emozioni e gadget: "Un dono per i più piccoli"