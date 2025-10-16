Vasco Rossi diventa il Dottor-sorriso al Rizzoli | È un piacere portare un po’ di gioia ai bambini malati
Un pomeriggio di "star-therapy" all’Istituto ortopedico ‘Rizzolì di Bologna, dove Vasco Rossi è stato accolto per festeggiare il trentesimo anniversario dell’associazione Ansabbio, che dal "1995 a oggi, con l’obiettivo di regalare un sorriso ai bambini ospedalizzati lungo degenti e alle loro famiglie, ha portato tante star, iniziando da Vasco Rossi, per poi passare, tra gli altri, a Lucio Dalla, Biagio Antonacci e Nek". A spiegarlo l’ideatore di Ansabbio e fisioterapista al Rizzoli, Dario Cirrone, detto "Dottor Sorpresa". Ha detto Vasco: "In questi 30 anni è stato un piacere anche per me cambiare le giornate dei bambini, farli pensare a qualcos’altro durante il giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
