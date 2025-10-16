Vanno in montagna e sparano con una pistola indagati 2 netturbini
Spara con una pistola e fa fuoco più volte. Poi presta l'arma a un collega, che spara a sua volta, mentre si trova in montagna. È diventato virale in pochi giorni un video diffuso su Facebook, dove si vedono cinque persone in montagna. L'episodio risale a un anno fa circa, a Sarno. Ed è costato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Uncem: “La Calabria nomini un assessore per Enti locali, Montagna, Foreste e Parchi”: “La Calabria deve individuare un assessore agli Enti locali, insieme a Montagna, Foreste e Parchi. Tre deleghe che vanno insieme e sono ben oltre una mera delega alle a - facebook.com Vai su Facebook