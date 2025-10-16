Il voto in Toscana ha lasciato il segno. Ma i malumori nella Lega covavano da tempo, ben prima che le urne parlassero. Ora, con l’avvicinarsi del Consiglio federale convocato a Milano, le tensioni interne si fanno più evidenti. Sotto i riflettori non ci sono solo i numeri delle regionali, ma una questione che molti dirigenti definiscono ormai urgente: mettere fine alle strutture parallele che fanno capo al generale Roberto Vannacci e al suo movimento “ Il mondo al contrario ”. Leggi anche: Regionali in Toscana, dietro il flop della Lega c’è la sconfitta di Vannacci Nel partito cresce l’irritazione per la frammentazione organizzativa che, secondo diversi esponenti, indebolisce la forza del messaggio politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci flop alle elezioni, terremoto nella Lega: “Fermate il suo Team, il partito resti unito”