Vannacci al contrattacco | Tanti parlano a vanvera Non vedo un mio partito all’orizzonte
“Tanti parlano a vanvera, forse i miei voti sono ingombranti e qualcuno mi considera un corpo estraneo”. Così in un’intervista a ‘Repubblica’ l’europarlamentare e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci. “Non vedo un partito all’orizzonte”, dice. Vannacci: ho preso un terzo dei voti della Lega in Toscana. “In Toscana abbiamo fatto un risultato non certo positivo, ma qualcuno mi sa dire quale sarebbe stato il risultato se io non avessi svolto il ruolo di responsabile della campagna elettorale? Nessuno. Quindi in molti, forse in troppi, parlano a vanvera. Una considerazione: in Toscana alle Europee 2024 la Lega era al 6,2%, con 102. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
