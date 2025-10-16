Vanessa Bellini la ballerina che ha rubato il cuore a Berrettini

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vanessa Bellini, ha partecipato a un famoso talent show e ballato per alcuni dei più noti artisti italiani. Eppure il suo nome non era mai stato sulla bocca di tutti come in queste ore. Il motivo è un carosello Instagram con cui ringrazia le persone che hanno reso speciale il suo ventiduesimo compleanno. E tra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

vanessa bellini la ballerina che ha rubato il cuore a berrettini

© Ildifforme.it - Vanessa Bellini, la ballerina che ha rubato il cuore a Berrettini

Contenuti che potrebbero interessarti

vanessa bellini ballerina haVanessa Bellini, la ballerina che ha rubato il cuore a Berrettini - Vanessa Bellini, ha partecipato a un famoso talent show e ballato per alcuni dei più noti artisti italiani. Da pianetagenoa1893.net

vanessa bellini ballerina haChi è Vanessa Bellini, la ballerina legata al tennista e campione Matteo Berrettini - Vanessa Bellini è una giovane ballerina toscana, ex allieva di Amici 22, che ha conquistato il pubblico con talento e semplicità. Da alfemminile.com

vanessa bellini ballerina haMatteo Berrettini ritrova l'amore con Vanessa Bellini: selfie in ascensore. «Ognuno ha un posto speciale nel mio cuore» - Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, la storia è ufficiale. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Vanessa Bellini Ballerina Ha