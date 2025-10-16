Valore umano e sportivo Studentesse dalla rettrice | Siete esempio per tutti

La rettrice di Unife Laura Ramaciotti ha incontrato nei giorni scorsi due studentesse protagoniste di importanti risultati, per congratularsi personalmente con loro e ringraziarle per aver dato prova concreta del valore, dell’impegno e della preparazione che contraddistinguono la comunità studentesca. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e riconoscimento, che ha voluto sottolineare quanto gesti e traguardi individuali contribuiscano a rafforzare la forza collettiva dell’Ateneo. "Le imprese di queste due giovani ci ricordano che l’Università non vive isolata in una torre eburnea, ma dialoga costantemente con la società, contribuendo a costruire comunità più forti e solidali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valore umano e sportivo. Studentesse dalla rettrice: "Siete esempio per tutti"

Argomenti simili trattati di recente

La Famiglia Legnanese è lieta di ospitare la nuova edizione del premio dedicato a Marco Minesi, un riconoscimento che celebra l’impegno, la dedizione e il valore umano delle associazioni di volontariato legnanesi. Una serata speciale, dove memoria e sol - facebook.com Vai su Facebook

Celebrare la #GiornataMondialedegliInsegnanti significa riconoscere il #valore umano, culturale e sociale di chi dedica la propria vita alla #formazione altrui - X Vai su X

Valore umano e sportivo. Studentesse dalla rettrice: "Siete esempio per tutti" - La rettrice di Unife Laura Ramaciotti ha incontrato nei giorni scorsi due studentesse protagoniste di importanti risultati, per congratularsi ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Benvenuti: Scoccimarro, onoriamolo per il suo valore sportivo e umano - "Nino Benvenuti non Ã¨ stato soltanto un campione di pugilato, ma un esempio concreto di ciÃ² che significa il valore, sportivo ... Secondo ilgazzettino.it

Il Bologna all’incontro “Sport e Formazione – Un dialogo per costruire il futuro” alle scuole Manzoni - Gli studenti e le studentesse delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo hanno incontr ... Segnala msn.com