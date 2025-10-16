Nel primo film da regista di Ludovica Rampoldi, Breve storia d’amore, l'attrice interpreta una donna che non ha sensi di colpa e crede nella coerenza dei propri gesti. Al suo fianco, Pilar Fogliati, Adriano Giannini e Andrea Carpenzano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valeria Golino alla Festa del Cinema di Roma: «Da giovani si tradisce di più, ma si crede ancora nella sacralità dell’amore. Poi si imparano i compromessi per vivere e sopravvivere in coppia»