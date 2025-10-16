Valentina Poltronieri | gonne d’autunno per ogni stile e personalità

La nuova collezione di Valentina Poltronieri celebra l’autunno con gonne iconiche: matita, balloon, midi con frange e maxi boho per ogni donna e stile. Con la sua nuova collezione autunnale, Valentina Poltronieri celebra la diversità e la personalità femminile, proponendo una selezione di gonne pensate per ogni donna e per ogni stile. Dall’ufficio al tempo libero, dai look più sofisticati a quelli più audaci, la stilista interpreta le tendenze attraverso quattro modelli iconici che raccontano storie di stile, femminilità e carattere. La nuova uniform del back to office: la gonna a matita. Elegante e versatile, la gonna a matita è il capo ideale per il ritorno in città e in ufficio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

