valcamonica in lutto la professoressa monica ducoli morta un mese dopo la caduta in montagna

Cevo (Brescia), 16 ottobre 2025 – La Valcamonica perde un volto noto nel mondo scolastico e nel volontariato. Si è spenta oggi agli Spedali Civili di Brescia Monica Ducoli, insegnante di lettere al Liceo Golgi di Breno. Aveva 58 anni. La professoressa era stata vittima di un tragico incidente lo scorso 20 settembre mentre si trovava al Pian della Regina, sopra Cevo. Secondo la prima ricostruzione dei fatti sarebbe scivolata lungo un sentiero, riportando ferite gravissime a seguito di una caduta. L’allarme era scattato immediatamente. A causa della difficile accessibilità del luogo, per soccorrerla era stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

