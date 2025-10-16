15 ott. (Adnkronos Salute) - "La vaccinazione anti pneumococcica nasce da solide evidenze epidemiologiche che ci dicono che il peso di questa patologia è notevole, soprattutto nelle fasce d'età estreme come anziani e bambini". Così Giancarlo Icardi, professore d'Igiene all'università di Genova, intervenendo oggi all'incontro Investing for Healthy Ageing, organizzato da Msd Italia a Roma per discutere sulle strategie più efficaci per un invecchiamento attivo e in salute insieme a rappresentanti delle istituzioni, esperti clinici e associazioni dei pazienti. Sull'invecchiamento in salute della popolazione anziana, l'esperto sottolinea l'importanza "di utilizzare al meglio i vaccini che abbiamo a disposizione, vale a dire optare per quelli che conferiscono la maggior protezione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vaccini, igienista Icardi: "Anti-pneumococco 21-valente importante per gli anziani"