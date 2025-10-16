Vaccini Covid l’ex calciatore Tamuzo perde la causa contro Pfizer | l’aveva accusata di essere l’origine dei suoi infortuni

L’ex calciatore francese François-Xavier Fumu Tamuzo si era ritirato dal calcio giocato nel 2024, a soli 29 anni, dopo diversi infortuni. Aveva deciso di denunciare Pfizer, l’azienda produttrice dei vaccini anti-Covid, accusandola di essere all’origine dei suoi infortuni; inoltre, aveva avviato un’azione legale anche contro la Federcalcio francese, accusandola per i vaccini ai calciatori professionisti. Un ex calciatore francese ha perso la causa contro Pfizer per i vaccini anti-Covid. L’Equipe riporta: “Fumu Tamuzo era stato vaccinato a luglio e agosto 2021 e si era infortunato più volte nel mentre: tendinopatia del ginocchio sinistro, rottura del tendine di Achille, crepa del menisco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

