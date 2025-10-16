Vaccinazione antinfluenzale | nel weekend open-day a Castione e Livigno

Proteggere sé stessi e la comunità, è questo l'invito di Asst Valtellina e Alto Lario che, nell'ambito della campagna antinfluenzale 20252026 di Regione Lombardia, ha organizzato un Open day lungo due giorni, sabato 18 e domenica 19 ottobre, a Castione Andevenno e a Livigno, per vaccinarsi.

