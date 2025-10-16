Vacanza finisce in tragedia muore sotto gli occhi degli amici | soccorritori sotto choc

Hanno tentato in tutti i modi di strapparla alla morte, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La tragedia è avvenuta in Sicilia, nella zona della falesia di Salinella, nel territorio di San Vito Lo Capo, dove una turista svizzera ha perso la vita durante un’arrampicata. La climber si trovava insieme a una compagna di cordata per un’escursione in quota quando, all’improvviso, un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa colpendola in pieno. L’impatto è stato violentissimo. La donna, che in quel momento stava facendo sicura alla compagna, ha riportato ferite gravissime a un braccio e a una gamba. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it