Vacanza finisce in tragedia muore sotto gli occhi degli amici | soccorritori sotto choc
Hanno tentato in tutti i modi di strapparla alla morte, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La tragedia è avvenuta in Sicilia, nella zona della falesia di Salinella, nel territorio di San Vito Lo Capo, dove una turista svizzera ha perso la vita durante un’arrampicata. La climber si trovava insieme a una compagna di cordata per un’escursione in quota quando, all’improvviso, un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa colpendola in pieno. L’impatto è stato violentissimo. La donna, che in quel momento stava facendo sicura alla compagna, ha riportato ferite gravissime a un braccio e a una gamba. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Settembre finisce, ma i sapori di Toscana non vanno mai in vacanza. Da La Spada la brace è sempre accesa: ti aspettiamo nel cuore di Firenze! - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Grado, muore annegata una bimba di 4 anni. Inutili i soccorsi, anche se immediati - Tragedia a Grado, la vacanza finisce in tragedia per una famiglia tedesca, muore annegata una bimba di 4 anni. Lo riporta affaritaliani.it
Il gioco in moto finisce in tragedia: muore a 17 anni, gravissimo l’amico - Si sono scontrati mentre erano in sella alle loro moto in un’area di sosta vicino al ... Da lanazione.it
Pianifica escursione con un’app e finisce su sentiero non segnalato: 25enne scivola e muore davanti al fidanzato - Insieme al fidanzato ha deciso di fare un’escursione in montagna e di pianificare il percorso con un’app. Da fanpage.it