Use Computer Gross | Andiamo avanti così

Vincere e convincere. Questo ha fatto domenica scorsa contro Don Bosco Crocetta Torino l’ Use Computer Gross, regalando al Pala Sammontana uno spettacolo divertente fatto di una pallacanestro veloce e spettacolare. Risposta migliore non ci poteva essere, quindi, per i biancorossi alla brutta battuta d’arresto della settimana precedente sul parquet del Basket Lucca, squadra costruita comunque per puntare alla promozione. Senza esaltarsi più di troppo visto che non ce ne sarebbe motivo, coach Luca Valentino si gode una bella serata nella quale la squadra ha fatto vedere importanti passi in avanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

