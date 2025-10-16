Usare la fame come arma è un crimine gravissimo | l’attacco di Papa Leone
“Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l’uso del cibo come arma di guerra”. Con queste parole, Papa Leone XIV ha aperto il suo intervento alla Fao, nella Giornata mondiale dell’alimentazione, pronunciando uno dei discorsi più forti e politici del suo pontificato. La voce del Pontefice ha attraversato la grande sala di Roma come una denuncia e insieme un appello: “La fame non può essere usata come strumento di potere. È un crimine che nega la dignità umana”. La condanna del Papa. Davanti ai rappresentanti di oltre 190 Paesi, Leone XIV ha messo al centro il legame tra guerre, disuguaglianze e cibo, ricordando che “sembra allontanarsi sempre più quel consenso espresso dagli Stati che considera la fame deliberata un crimine di guerra”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli 80 anni della #Fao. Intervento di #Papa #LeoneXIV. Parole dure del Pontefice “Usare la fame come arma di guerra è un crimine”. Il punto di Francesca Paltracca. - X Vai su X
Tg2. . Gli 80 anni della #Fao. #PapaLeone: "L'uso della fame come arma di guerra è un crimine". Rinnovato appello del pontefice: "Essere artigiani di pace non testimoni apatici". Al #Tg2Rai ore 13,00 #16ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Usare la fame come arma di guerra - Fame e penuria di cibo sono legate alle guerre nella grande maggioranza dei casi: secondo l’Onu, il 70 per cento delle persone in situazione di grave insicurezza alimentare vive in paesi fragili o in ... Scrive ilpost.it
"Usano la fame come arma". Il pressing delle Ong anti-Israele sull'Aja - Sono sospettati di "aver causato lo sterminio, usato la fame come metodo di guerra, compresa la negazione di forniture di aiuti umanitari". Riporta ilgiornale.it
Cento Ong contro Israele, 'basta usare la fame come arma' - Basta a usare "gli aiuti umanitari come un'arma" mentre nella Striscia di Gaza "la carestia si approfondisce". Si legge su ansa.it