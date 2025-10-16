Usare la fame come arma è un crimine gravissimo | l’attacco di Papa Leone

“Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l’uso del cibo come arma di guerra”. Con queste parole, Papa Leone XIV ha aperto il suo intervento alla Fao, nella Giornata mondiale dell’alimentazione, pronunciando uno dei discorsi più forti e politici del suo pontificato. La voce del Pontefice ha attraversato la grande sala di Roma come una denuncia e insieme un appello: “La fame non può essere usata come strumento di potere. È un crimine che nega la dignità umana”. La condanna del Papa. Davanti ai rappresentanti di oltre 190 Paesi, Leone XIV ha messo al centro il legame tra guerre, disuguaglianze e cibo, ricordando che “sembra allontanarsi sempre più quel consenso espresso dagli Stati che considera la fame deliberata un crimine di guerra”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

