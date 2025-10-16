Usa Trump rassicura dopo chiamata con Putin | Grandi progressi ci troveremo a Budapest per finire guerra prossima settimana vertici tra consiglieri

16 ott 2025

Domani atteso l'incontro tra il Presidente Usa e il premier ucraino Zelensky per discutere della possibile fornitura di missili Tomahawk e di ciò che si sono detti in chiamata il tycoon e Putin Si è conclusa dopo circa 2 ore la chiamata fra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

