USA | presentato un nuovo lanciatore terrestre per missili Tomahawk
All’esposizione AUSA 2025, che si tiene a Washington DC dal 13 al 15 ottobre, il conglomerato industriale composto da Oshkosh, Raytheon e Forterra (sistemi autonomi), ha presentato ufficialmente al pubblico una famiglia di tre veicoli autonomi multi-missione ( MAV – Multi-mission Autonomous Vehicle ) “Deepfires”, di cui uno destinato a diventare un’altra potenziale piattaforma di lancio per i missili da crociera Tomahawk. Tutte e tre le varianti dei veicoli sono state presentate come sistemi pronti per la produzione per “supportare le priorità dell’Esercito in termini di fuoco di precisione a lungo raggio, formazioni resilienti e autonomia scalabile”, secondo Oshkosh, e, a seconda del tipo, possono impiegare munizioni vettori a razzo come GMLRS ( Guided Multiple Launch Rocket System ), PrSM ( Precision Strike Missile ) e i droni d’attacco one way come lo Switchblade 600. 🔗 Leggi su It.insideover.com
