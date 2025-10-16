Usa Nyt | Trump lavora a una revisione radicale del programma per i rifugiati priorità ai bianchi

Il sistema in vigore negli Stati Uniti sarebbe completamente stravolto per rispecchiare la visione del tycoon sull'immigrazione. Stretta della Cina sulle terre rare, il presidente Usa: "Guerra commerciale con Pechino". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, Nyt: Trump lavora a una revisione radicale del programma per i rifugiati, priorità ai bianchi

La sinistra porta caos nelle piazze, la destra costruisce pace e sicurezza. Con Trump, l’America dimostra che la vera forza non risiede nella violenza ma nella capacità di arrivare a un accordo storico. Noi stiamo sempre dalla parte di chi lavora per la stabilità e - facebook.com Vai su Facebook

Ho una domanda per Giorgia #Meloni. Tra i complimenti sul suo aspetto e la promozione del suo libro, ha detto a #Trump di non mettere il 107% di dazi sulla pasta italiana e di togliere questi dazi che stanno rischiando di far saltare centomila posti di lavoro in - X Vai su X

Usa, Nyt: Trump lavora a una revisione radicale del programma per i rifugiati, con priorità ai bianchi - L'amministrazione Trump sta lavorando a una radicale revisione del sistema Usa di accoglienza dei rifugiati: l'obiettivo sarebbe la riduzione del programma ai minimi termini con priorità a persone di ... Si legge su msn.com

Dazi Usa, si lavora su accordo al 15%. Trump: “Con l’Ue stiamo andando bene” - Sui dazi Usa "stiamo andando bene con l'Ue”: a dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nelle ore precedenti aveva detto: "Se l'Unione europea aprirà i suoi mercati ai prodotti ... Scrive tg24.sky.it

Usa, 'Trump lavora ancora a incontro Putin-Zelensky' - Donald Trump sta ancora lavorando a un incontro di pace tra i leader russo e ucraino: lo ha dichiarato la Casa Bianca, dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che il presidente ... Segnala quotidiano.net