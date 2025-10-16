Sono già 28 le Nazionali qualificate ai Mondiali del 2026. Ed è battaglia per gli altri venti pass ancora da assegnare. Finora, solo l’ Inghilterra del ct Tuchel e di bomber Kane (nella foto) si è qualificata tra le selezioni europee. Che saranno solo sedici nella grande competizione, appena un terzo del totale: davvero troppo poche, considerando la qualità media del calcio del Vecchio Continente rapportata a quella degli altri. Poco più di un quarto delle europee che prendono parte alle qualificazioni mondiali, poi, riesce a centrare l’obiettivo. L’ Italia dovrà passare dai playoff (sorteggio il 21 novembre, si gioca poi a marzo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Usa, Messico e Canada 2026. Le 28 squadre già qualificate. L’Inghilterra unica europea