usa decine di giornalisti lasciano il pentagono dopo le restrizioni alla stampa

16 ott 2025

In Usa decine di giornalisti hanno consegnato i badge di accesso e sono usciti dal Pentagono mercoledì piuttosto che accettare le restrizioni imposte dal governo sul loro lavoro, spingendo i giornalisti che coprono l’esercito americano sempre più lontano dalla sede del suo potere. L’amministrazione Trump ha definito le nuove regole “buon senso” per aiutare a regolamentare una stampa “molto dirompente”. Il rifiuto è stato quasi unanime, da parte di pubblicazioni di settore, agenzie di stampa, reti televisive e giornali, e include organi che si rivolgono in gran parte ai conservatori come Fox News Channel e Newsmax. 🔗 Leggi su Lapresse.it

