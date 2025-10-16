Usa decine di giornalisti lasciano il Pentagono dopo le restrizioni alla stampa
In Usa decine di giornalisti hanno consegnato i badge di accesso e sono usciti dal Pentagono mercoledì piuttosto che accettare le restrizioni imposte dal governo sul loro lavoro, spingendo i giornalisti che coprono l’esercito americano sempre più lontano dalla sede del suo potere. L’amministrazione Trump ha definito le nuove regole “buon senso” per aiutare a regolamentare una stampa “molto dirompente”. Il rifiuto è stato quasi unanime, da parte di pubblicazioni di settore, agenzie di stampa, reti televisive e giornali, e include organi che si rivolgono in gran parte ai conservatori come Fox News Channel e Newsmax. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Decine di giornalisti hanno perso l’accesso al Pentagono per aver rifiutato le nuove regole del governo sulle comunicazioni con l’esercito - X Vai su X
? Roma, 8 ott. (askanews) - Decine di giornalisti e funzionari palestinesi hanno sfilato davanti al palazzo delle Nazioni Unite a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, portando sulle spalle finte bare con i nomi e le foto dei giornalisti uccisi nella Striscia di Ga - facebook.com Vai su Facebook
Decine di giornalisti lasciano il Pentagono contro le restrizioni alla stampa decise dal segretario Hegseth - (LaPresse) Decine di giornalisti hanno consegnato i badge di accesso e sono usciti dal Pentagono mercoledì 15 ottobre piuttosto che accettare le restrizioni imposte dal governo sul loro lavoro. Secondo video.corriere.it
Pentagono, giornalisti protestano contro la stretta alle notizie: la consegna dei pass stampa - Il Pentagono ha definito le nuove restrizioni come un passo importante verso "la prevenzione di fughe di notizie che danneggiano la sicurezza operativa e la sicurezza nazionale". Lo riporta tg.la7.it
Usa, stretta sui visti per studenti e giornalisti stranieri: la scelta di Trump - Una stretta sui visti di studenti e giornalisti stranieri: è l’ultima scelta, destinata a far discutere, dell’amministrazione Trump. Secondo ilfattoquotidiano.it