Usa-Cina il sentiero stretto di Bessent tra mediazione e guerra commerciale
Il rinfocolamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina ha messo alla prova il tentativo di distensione promosso dal Segretario al Tesoro Usa Scott Bessent nelle scorse settimane, culminato negli accordi conclusi tra Madrid e Ginevra per fissare una base al rapporto bilaterale Washington-Pechino. “La scorsa settimana Trump ha minacciato di imporre dazi del 100% sui prodotti cinesi a partire dal 1° novembre e di annullare l’incontro con Xi Jinping dopo che la Cina ha annunciato le restrizioni all’esportazione di terre rare”, ricorda Politico, sottolineando che “ciò ha causato una svendita sui mercati finanziari venerdì, di fronte alla rinnovata preoccupazione per l’escalation della guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
