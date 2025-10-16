Usa chat trapelate travolgono i giovani GOP | licenziamenti e dimissioni

Sbircialanotizia.it | 16 ott 2025

La pubblicazione di 2.900 pagine di chat su Telegram attribuite a giovani dirigenti repubblicani di New York, Kansas, Arizona e Vermont ha spalancato il backstage della politica giovanile: tra “amo Hitler” e allusioni alle “camere a gas”, l’onda d’urto corre dai capitoli locali ai vertici nazionali, accendendo richieste di dimissioni, licenziamenti lampo e un dibattito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

usa chat trapelate travolgono i giovani gop licenziamenti e dimissioni

© Sbircialanotizia.it - Usa, chat trapelate travolgono i giovani GOP: licenziamenti e dimissioni

