Usa chat trapelate travolgono i giovani GOP | licenziamenti e dimissioni
La pubblicazione di 2.900 pagine di chat su Telegram attribuite a giovani dirigenti repubblicani di New York, Kansas, Arizona e Vermont ha spalancato il backstage della politica giovanile: tra “amo Hitler” e allusioni alle “camere a gas”, l’onda d’urto corre dai capitoli locali ai vertici nazionali, accendendo richieste di dimissioni, licenziamenti lampo e un dibattito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
