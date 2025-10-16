Usa a Giappone | stop importazioni di energia dalla Russia

Gli Stati Uniti sollecitano il Giappone a interrompere l'import di risorse energetiche dalla Russia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Usa a Giappone: stop importazioni di energia dalla Russia

Altre letture consigliate

#R101FuoriOndaNews: stop all'abuso dello smartphone, una città del Giappone ne ha limitato l'uso a sole due ore al giorno - facebook.com Vai su Facebook

Media, stallo sulle trattative sui dazi tra Usa e Giappone - Nessuna volontà di scendere a compromessi sulle tariffe applicate alle importazioni di auto giapponesi negli Stati Uniti, malgrado la netta opposizione del Paese alleato, nel corso di negoziati in ... Da ansa.it

Dazi: Usa pronti a rispettare limite 15% su farmaci da Ue e Giappone (FT) - 'L'amministrazione Trump e' pronta a rispettare il tetto tariffario del 15% sulle importazioni di prodotti farmaceutici dall'Ue e dal Giappone, offrendo un ... Lo riporta ilsole24ore.com

Intesa Usa-Giappone sui dazi. E Trump tratta con l'Ue: 10 giorni per evitare la guerra commerciale - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la conclusione di un accordo commerciale definito "senza precedenti" con il Giappone, che prevede una sostanziale riduzione delle tariffe ... Come scrive ilgiornale.it