Urologi | Antibioticoresistenza rischia di diventare catastrofe sanitaria
(Adnkronos) – "Se continuiamo così, tra pochi anni l’antibiotico-resistenza diventerà una vera e propria catastrofe sanitaria". A lanciare l’allarme è Giuseppe Carrieri, presidente della Società italiana di urologia (Siu), in occasione della conferenza stampa 'Antibiotico-resistenze in Urologia' oggi a Roma. "È un’iniziativa volta a sensibilizzare non soltanto l’opinione pubblica, ma anche la comunità medica e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Urologi: "Antibioticoresistenza rischia di diventare catastrofe sanitaria" - resistenza diventerà una vera e propria catastrofe sanitaria". Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Gemmato: "Da governo impegno concreto contro l’antibioticoresistenza" - 'Stanziati 100 mln per gli antibiotici reserve e 36 mln per la ricerca di nuove molecole' ... Da adnkronos.com
Allarme di Bassetti sugli antibiotici: perché "li usiamo male" e "rischiamo di tornare a morire per infezioni" - Matteo Bassetti richiama l'attenzione sull'antibioticoresistenza, che rischia di diventare un'emergenza sanitaria: l'uso smodato di antibiotici in Italia ... Secondo virgilio.it