Ilgiorno.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 16 ottobre 2025 –  I tre dipendenti del comune accusati di aver provocato un danno erarial e di oltre 300mila euro legato alle Park Towers di Crescenzago si sono difesi sostenendo di aver agito nel rispetto di norme e direttive. E, in ogni caso, di “non essersi resi responsabili di un comportamento gravemente colposo”, caratterizzato da “grave negligenza e imperizia”. PRESIDENTE PAOLO, EVANGELISTA PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA Posizioni al centro delle loro deduzioni presentate nel procedimento davanti alla magistratura contabile che li riguarda, con la prossima udienza fissata per il 16 aprile 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, i tre dipendenti del comune accusati di danno erariale: le responsabilità al vaglio della Corte dei Conti

