Upamecano Inter il Bayern Monaco gioca d’attesa | il piano dei bavaresi per il rinnovo

Inter News 24 . Così si possono allontanare le voci sull’addio. Il futuro di Dayot Upamecano è una delle priorità del Bayern Monaco, ma il club bavarese ha deciso di giocare d’attesa. Nonostante il contratto del potente difensore centrale francese sia in scadenza il 30 giugno 2026, la trattativa per il rinnovo è stata momentaneamente messa in stand-by. Una situazione che, almeno per ora, raffredda le speranze dei club interessati, tra cui l’Inter, che nei mesi scorsi aveva sondato il terreno per il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

