Upamecano Inter aumenta la concorrenza per il colpo a zero | anche il Bayern Monaco prova a trattenerlo

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, noto esperto di mercato internazionale, ha fatto il punto sul futuro di Dayot Upamecano, difensore centrale del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel giugno 2026 ma con un futuro che resta tutt'altro che scontato. Il giornalista ha spiegato che il club bavarese e gli agenti del giocatore avranno un nuovo incontro nelle prossime settimane per cercare di trovare una quadra definitiva, dopo che i contatti di marzo non avevano portato alla fumata bianca.

