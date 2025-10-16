Uomini e Donne rottura tra Giada Rizzi e Marcello Messina | lei svela cosa è successo

È finita la storia d’amore tra Giada Rizzi e Marcello Messina, conosciutisi e innamoratisi all’interno del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo settimane di voci e segnali social che facevano pensare a una crisi, la conferma è arrivata direttamente da lei. L’ex dama nelle scorse ore ha deciso di rompere il silenzio con un lungo messaggio pubblicato nelle sue Instagram Stories. Una storia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Giada Rizzi e Marcello Messina si erano conosciuti nel parterre del programma condotto da Maria De Filippi, dove il loro legame era cresciuto tra alti e bassi, ma sempre con grande complicità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, rottura tra Giada Rizzi e Marcello Messina: lei svela cosa è successo

Altre letture consigliate

Uomini, perché uccidete le donne? Un articolo di Giuseppe Ferraro, "Perché uccidiamo le donne? Lo so perché non l'ho ancora fatto" (Liberazione 20 novembre 2005). Sempre di attualità, purtroppo. "Io lo so perché gli uomini uccidono le donne? ma non so di - facebook.com Vai su Facebook

“Io non meritavo questo!” #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e donne, Giada e Marcello si sono lasciati: l'annuncio di lei su Instagram - Dopo circa un anno, è finita la storia d’amore tra Marcello e Giada: sui social, lei ha parlato di differenze caratteriali ormai incolmabili ... Come scrive it.blastingnews.com

Uomini e Donne, Giada Rizzi conferma l'addio a Marcello Messina: l'annuncio social - La coppia del trono over di Uomini e Donne si sono lasciati. Scrive msn.com

Uomini e Donne, Giada Rizzi annuncia la fine della relazione con Marcello Messina: “La nostra storia è giunta al termine!” - É giunta al capolinea la relazione tra Giada Rizzi e Marcello Messina che abbiamo conosciuto durante la loro partecipazione al Trono Over di ... Si legge su isaechia.it