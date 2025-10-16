Uomini e Donne rottura tra Giada Rizzi e Marcello Messina | lei svela cosa è successo

È finita la storia d’amore tra Giada Rizzi e Marcello Messina, conosciutisi e innamoratisi all’interno del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo settimane di voci e segnali social che facevano pensare a una crisi, la conferma è arrivata direttamente da lei. L’ex dama nelle scorse ore ha deciso di rompere il silenzio con un lungo messaggio pubblicato nelle sue Instagram Stories. Una storia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Giada Rizzi e Marcello Messina si erano conosciuti nel parterre del programma condotto da Maria De Filippi, dove il loro legame era cresciuto tra alti e bassi, ma sempre con grande complicità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne rottura tra giada rizzi e marcello messina lei svela cosa 232 successo

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, rottura tra Giada Rizzi e Marcello Messina: lei svela cosa è successo

