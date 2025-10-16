Uomini e Donne l' opinione della puntata | Federico incommentabile ma riceve il perdono di Maria De Filippi

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, giovedì 16 ottobre: al centro delle dinamiche è Federico Mastrostefano, che continua a non comportarsi in maniera corretta, ma ha dalla sua il perdono 'mariano'. Ecco la nostra opinione sulla puntata!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Federico incommentabile, ma riceve il perdono di Maria De Filippi

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, giovedì 16 ottobre: al centro delle dinamiche è Federico Mastrostefano, che continua a non comportarsi in maniera corretta, ma ha dalla sua il perdono 'mariano'.

