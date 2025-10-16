Uomini e Donne grave lutto per Clarissa Marchese | il toccante messaggio

Un momento di profonda tristezza per Clarissa Marchese, amatissima ex tronista di Uomini e Donne. Nella giornata del 15 ottobre 2025, la modella siciliana ha comunicato sui social la morte di una figura a lei molto vicina. Un annuncio che ha commosso i fan, da sempre legati alla storia e alla serenità della coppia formata con Federico Gregucci. Uomini e Donne news: il messaggio di Clarissa Marchese sui social. Clarissa Marchese, attraverso le sue Instagram Stories, ha voluto condividere con i suoi follower il dolore per la scomparsa della nonna. Con parole semplici ma cariche di emozione, ha scritto: “Amici oggi è venuta a mancare mia nonna, un altro angelo che ci guiderà da lassù. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Uomini e Donne, grave lutto per Clarissa Marchese: il toccante messaggio

