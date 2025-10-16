Uomini e Donne Giada Rizzi conferma l' addio a Marcello Messina | l' annuncio social

Giada Rizzi e Marcello Messina confermano l'addio. La coppia del trono over di Uomini e Donne si sono lasciati. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Giada Rizzi conferma l'addio a Marcello Messina: l'annuncio social

Altre letture consigliate

Uomini, perché uccidete le donne? Un articolo di Giuseppe Ferraro, "Perché uccidiamo le donne? Lo so perché non l'ho ancora fatto" (Liberazione 20 novembre 2005). Sempre di attualità, purtroppo. "Io lo so perché gli uomini uccidono le donne? ma non so di - facebook.com Vai su Facebook

"Uomini e Donne", Sara saluta Flavio e diventa tronista #Uominiedonne #14ottobre - X Vai su X

Uomini e donne, Giada e Marcello si sono lasciati: l'annuncio di lei su Instagram - Dopo circa un anno, è finita la storia d’amore tra Marcello e Giada: sui social, lei ha parlato di differenze caratteriali ormai incolmabili ... it.blastingnews.com scrive

Un’altra coppia di Uomini e Donne è scoppiata! - Si tratta di Giada Rizzi e Marcello Messina, che hanno fatto parte del Trono Over lo scorso anno e che erano usciti insieme, innamorati e ... Scrive ilvicolodellenews.it

Uomini e Donne, protagonisti del Trono Over si incontrano per una vacanza insieme! - Giada Rizzi, Marcello Messina, Alessio Pilli Stella altri protagonisti del Trono over di Uomini e Donne si incontrano in Salento, per una vacanza insieme. Da comingsoon.it