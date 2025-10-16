Uomini e Donne Flavio Ubirti flop | il tronista proprio non convince!

Il trono classico di Uomini e Donne delude, e Flavio Ubirti finisce nel mirino dei telespettatori: cosa sta succedendo a Uomini e Donne 2025? Cosa sta succedendo nel pomeriggio di Canale 5? Uomini e Donne ribalta ogni pronostico: il trono over prende il comando, mentre quello classico, storicamente al centro dell’attenzione, crolla. E il protagonista della débâcle ha un nome ben preciso: Flavio Ubirti. Bello, sì. Ma per molti, troppo freddo. Distante. Un’apparenza che non scalda. Doveva essere la rivelazione, invece rischia di diventare il simbolo di un’edizione sottotono. Il pubblico lo ha già messo alla gogna: lo accusano di non essere empatico, di non sapersi raccontare, di non trasmettere nulla. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Uomini e Donne, Flavio Ubirti flop: il tronista proprio non convince!

