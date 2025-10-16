Uomini e Donne ex corteggiatore di Cristiana Anania rivela | Pensavo fosse più matura e coerente

Lorenzo Di Bari, ex corteggiatore di Cristiana Anania, a ruota libera sulla tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa ha svelato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, ex corteggiatore di Cristiana Anania rivela: "Pensavo fosse più matura e coerente"

Altre letture consigliate

Uomini, perché uccidete le donne? Un articolo di Giuseppe Ferraro, "Perché uccidiamo le donne? Lo so perché non l'ho ancora fatto" (Liberazione 20 novembre 2005). Sempre di attualità, purtroppo. "Io lo so perché gli uomini uccidono le donne? ma non so di - facebook.com Vai su Facebook

Un invito a cena per Gemma da parte di Mario… Ecco com’è andata! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne, ex corteggiatore di Cristiana Anania rivela: "Pensavo fosse più matura e coerente" - Lorenzo Di Bari, ex corteggiatore di Cristiana Anania, a ruota libera sulla tronista di Uomini e Donne. Secondo comingsoon.it

“Cristiana Anania non è come si mostra in puntata”/ Ex Uomini e Donne attacca la tronista - Lorenzo è stato eliminato in seguito ad un confronto a telecamere spente, ma oggi ha deciso di raccontare la propria verità svelando di essere deluso e amareggiato per l’atteggiamento di Cristiana che ... Come scrive ilsussidiario.net

Uomini e Donne, registrazione 14 ottobre: Sara richiama Jakub - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 14 ottobre. 2anews.it scrive