Uomini e Donne ex corteggiatore di Cristiana Anania rivela | Pensavo fosse più matura e coerente

Comingsoon.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Di Bari, ex corteggiatore di Cristiana Anania, a ruota libera sulla tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa ha svelato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, ex corteggiatore di Cristiana Anania rivela: "Pensavo fosse più matura e coerente"

