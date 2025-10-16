Uomini e Donne commento shock di Ruggiero D’Andrea su Barbara De Santi | è polemica

Ruggiero D’Andrea ha deciso di parlare nuovamente di Barbara De Santi, con la quale lasciò la passata stagione del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo settimane di silenzi e dichiarazioni incrociate, il cavaliere pugliese ha rilasciato un’intervista a in cui ha raccontato i retroscena della rottura e lanciato accuse molto forti alla sua ex compagna. Uomini e Donne news: Ruggiero D’Andrea stupito da Barbara De Santi. Ruggiero D’Andrea, nel corso della chiacchierata con Pugnaloni, ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla scelta di Barbara De Santi di tornare nel programma di Maria De Filippi. Secondo quanto raccontato, la donna gli avrebbe promesso di non rientrare mai più a Uomini e Donne, anche nel caso in cui la loro storia fosse terminata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, commento shock di Ruggiero D’Andrea su Barbara De Santi: è polemica

