Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 16 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata un nuovo confronto tra Mario e la dama Magda. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Cristiana che, dopo aver eliminato il corteggiatore Marco si confronta con la nuova tronista Sara. Tra le due non corre buon sangue?. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 16 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (16 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

