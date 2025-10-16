Uno sguardo sul dialogo tra uomo e natura | ecco la mostra fotografica Natural-mente

La fotografia torna protagonista a Meldola con la mostra “Natural-Mente con la Rete Magica", un percorso visivo che esplora il rapporto tra l’essere umano e la natura attraverso immagini capaci di unire sensibilità estetica e riflessione interiore. L’esposizione sarà allestita presso la galleria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it