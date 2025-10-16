Uno sguardo sul dialogo tra uomo e natura | ecco la mostra fotografica Natural-mente
La fotografia torna protagonista a Meldola con la mostra “Natural-Mente con la Rete Magica", un percorso visivo che esplora il rapporto tra l’essere umano e la natura attraverso immagini capaci di unire sensibilità estetica e riflessione interiore. L’esposizione sarà allestita presso la galleria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
(Agen Food) - Verona, 09 ott. - Un nuovo sguardo si apre sul rapporto tra arte e paesaggio vitivinicolo: nasce MetodoContemporaneo, il primo osservatorio permanente italiano dedicato al dialogo tra arti contemporanee e territori del vino. Una piattaforma che - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi Milano-Cortina, la cerimonia di apertura a San Siro ruota sul dialogo uomo-natura. Balich per la regia, Matilda De Angelis primo ospite svelato - Il presidente della Fondazione Giovanni Malagò alla conferenza di presentazione: «Avere la cerimonia a San Siro è un valore aggiunto» ... Da milano.corriere.it
“Metamorfosi. O dello sguardo dell’uomo sulla natura” da LABS Contemporary Art a Bologna - L’incessante, magnetica trasformazione della materia, una stella che piano piano si raffredda, fino a spegnersi, il nostro sguardo curioso su questo infinito mutamento: è questo rapporto intimo tra il ... exibart.com scrive
Il dialogo tra uomo e natura. La Specola ospita ’Noi, Animali’ - Animali dalle caratteristiche antropomorfe che interagiscono con esseri umani, entrambi immersi in un universo da sogno. Si legge su lanazione.it